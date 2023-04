GP Azerbaijão F1: Primeira pole position de Charles Leclerc e Ferrari nesta temporada | AutoSport

Charles Leclerc bateu os dois Red Bull na decisão da pole position para a corrida de domingo do Grande Prémio do Azerbaijão, com o tempo mais rápido registado em 1:40.203s. É a primeira pole do monegasco esta temporada, assim como da sua equipa.

Max Verstappen ficou a 0.188s do piloto da Ferrari e Sergio Pérez a 0.292s, tendo no domingo ao seu lado na grelha de partida Carlos Sainz.

Dos principais candidatos à pole position, Charles Leclerc e Max Verstappen começaram a Q3 com o mesmo tempo registado, com vantagem para o neerlandês da Red Bull por ter terminado a volta antes do monegasco. Pelo que tínhamos visto nas duas fases anteriores da sessão a pole position deveria ser discutida entre ambos os pilotos da Red Bull e Leclerc. Enquanto isso, Carlos Sainz mostrava estar mais lento do que este trio e a Aston Martin tinha alguma dificuldade com a ativação do DRS no carro de Lance Stroll e Fernando Alonso poderia estar na luta pela segunda linha da grelha. Quanto ao único Mercedes na Q3 – Lewis Hamilton – parecia estar muito afastado desta luta, tendo como adversários diretos os dois McLaren. No entanto, o britânico conseguiu terminar a qualificação com o quinto tempo mais rápido.

Sergio Pérez foi o primeiro a terminar a volta mais rápida, mas foi superado por Max Verstappen e Charles Leclerc que registaram ambos o mesmo tempo na primeira volta rápida, terminando em 1:40.445s.

Na segunda volta rápida, Leclerc e Pérez vinham rápidos, mas o piloto mexicano, assim como aconteceu um pouco mais atrás com Max Verstappen, perdeu tempo no segundo setor para o monegasco, conseguindo Charles Leclerc a pole position com o tempo de 1:40.203s, deixando Max Verstappen no segundo posto e Pérez no terceiro.

Filme da sessão:

Sem surpresa num traçado que nos habitua a paragens durante as sessões devido a incidentes, as equipas quiseram os seus carros o mais rapidamente possível em pista. Incluiu Pierre Gasly, que viu os mecânicos a fazerem um excelente trabalho para colocar o seu Alpine A523 no pelotão para a qualificação da corrida de domingo.

Duas interrupções na Q1

Nos primeiros 15 minutos da qualificação Lewis Hamilton esteve em pista com pneus macios pela primeira vez este fim de semana, mas viu Alexander Albon no Williams, Lance Stroll no Aston Martin e Valtteri Bottas fazerem um tempo mais rápido. No final das primeiras tentativas dos pilotos – com exceção de Nyck de Vries e Carlos Sainz – era Max Verstappen que detinha o tempo mais rápido, seguido de Charles Leclerc. Uma situação idêntica ao final do treino livre.

Nyck de Vries bateu no muro na curva 3 ainda na Q1, levando à interrupção da sessão de qualificação. Desta vez, e ao contrário do que aconteceu no treino livre, o relógio parou, faltando pouco mais de 10 minutos para os pilotos registarem o seu tempo mais rápido na tentativa de passar à Q2. Enquanto isso, Kevin Magnussen avisou o seu engenheiro de corrida que tinha um problema no motor, sendo-lhe respondido que talvez seja a mesma situação que o impediu de continuar em pista no treino livre da manhã. Com a paragem da sessão, os mecânicos têm mais algum tempo para tentar solucionar a questão.

Depois de ter ficado de fora da maior parte do treino livre com um problema no carro, Pierre Gasly bateu nas proteções do traçado de Baku, a poucos metros onde antes tinha batido Nyck de Vries, e ficou arredado do resto da sessão de qualificação.

Também Carlos Sainz apanhou um susto. O piloto da Ferrari fez um pião quase ao mesmo tempo em que Gasly bateu e quando ainda não tinha um tempo registado.

A menos de 4 minutos para o final, numa altura em que Sergio Pérez tinha assumido a liderança da tabela de tempos (1:41.398s), a Haas avisou Kevin Magnussen para regressar à box para não comprometer os componentes do VF-23. Ficou, assim, o pelotão ainda mais reduzido.

A dois minutos do final da Q1 estavam em risco de eliminação os dois pilotos da Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, que se poderiam juntar a Kevin Magnussen, Pierre Gasly e Nyck de Vries.

Bottas conseguiu melhorar o seu tempo anterior, eliminando Nico Hülkenberg. Zhou também melhorou, mas não foi o suficiente para sair da zona de eliminação.

Deslize da Mercedes na Q2

Sergio Pérez voltou a mostrar que devemos contar com si para a discussão da pole position. O piloto mexicano estabeleceu o registo de 1:41.131s no final da primeira tentativa de volta rápida, deixando Max Verstappen a 0.062s, mesmo sem ter conseguido bater o registo mais rápido de Fernando Alonso no terceiro setor.

No final da sua volta rápida, Charles Leclerc ficou a 0.085s do registo de Pérez, com Alonso a 0.239s. Na volta rápida seguinte, o piloto monegasco da Ferrari conseguiu bater o tempo do adversário da Red Bull, passando para a liderança da tabela de tempos, com o registo 1:41.037s.

A dois minutos para o final da Q2, estavam em lugar de eliminação Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas e Logan Sargeant.

No final da Q2, Charles Leclerc e Max Verstappen bateram o tempo de Pérez, com o neerlandês da Red Bull a fazer 1:40.822s.

A grande surpresa da Q2 foi a eliminação de George Russell, ficando a apenas 0.004s do tempo do seu companheiro de equipa Lewis Hamilton que passou à fase final da qualificação com o décimo tempo. Esteban Ocon, Alexander Albon – que se queixou de um impedimento de Carlos Sainz – Valtteri Bottas e Logan Sargeant juntaram-se a Russell como os pilotos eliminados na Q2.

Leclerc bate ambos os Red Bull

Depois de ter registado o mesmo tempo de Max Verstappen na primeira volta rápida efetuada na Q3, Charles Leclerc manteve o ímpeto e conseguiu mesmo a pole position. Crucial para esta conquista, a primeira da temporada, foi o facto dos dois pilotos da Red Bull não terem conseguido acompanhar o ritmo do monegasco no setor intermédio do traçado de Baku.

Afastado da discussão pela pole, Carlos Sainz garantiu o quarto tempo mais rápido, arrancando no domingo ao lado de Pérez, enquanto Hamilton conseguiu mais do que tinha feito na Q2 e alcançou o quinto posto da tabela de tempos, seguindo-se Alonso, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Oscar Piastri.