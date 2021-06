GP Azerbaijão F1: Poderá a Ferrari lutar pelo pódio? | AutoSport

Depois da bela exibição do Mónaco, coroada com a pole position – depois perdida pelos motivos que todos se lembram – e um bom segundo lugar na corrida, por intermédio de Carlos Sainz, a Ferrari fez questão de minimizar as suas hipóteses antes de chegar a Baku, mas a verdade é que não está nada mal. Bem melhor do que quiseram fazer parecer.

Carlos Sainz terminou o dia apenas 0,128s mais lento que Sergio Perez em terceiro, com Charles Leclerc em quarto. É certo que o espanhol apanhou um pouco de cone de aspiração na sua melhor volta, mas ainda assim o ritmo que a equipa mostrou foi bom e de acordo com os dados ideais de voltas, que reúnem os melhores mini-sectores de um piloto, Sainz foi, na verdade, o mais rápido.

Com isto, percebe-se que não conseguiu juntar os seus melhores setores numa só volta, mas se conseguir ser um pouco mais consistente, pode fazer ainda melhor na qualificação.

No mínimo, isso mostra que a Ferrari tem ritmo no carro, resta saber se a McLaren vai melhorar.

Esses mesmos dados da simulação de qualificação colocam a Ferrari em segundo no ranking, a cerca de 0,43s da Red Bull mas 0,06s à frente da McLaren. Já em simulação de corrida, a Ferrari está em terceiro atrás da Red Bull e Mercedes, mas na frente da McLaren. Dependendo do que a Mercedes fizer hoje, a Ferrari pode disputar o pódio.