GP Azerbaijão F1: Pirelli mantém borrachas mais macias | AutoSport

A Pirelli vai levar as borrachas mais macias para Baku, usando a mesma escolha que foi feita para o GP do Mónaco.

É a primeira vez que a Pirelli leva para o Azerbaijão as borrachas mais macias, pois em 2019 levou uma gama de pneus com dureza intermédia. Esta escolha foi feita a fim de introduzir um elemento estratégico extra: da última vez, o composto duro não foi de todo utilizado durante a corrida. Levar pneus mais macios agora faz dos duros um pneu mais interessante para a corrida e encoraja mais variedade nas estratégias.

A superfície da pista no circuito de Baku é uma das menos abrasivas fazendo dos compostos mais macios da gama uma escolha mais adequada.

Baku tem todas as características esperadas de um circuito de rua: uma superfície ‘verde’ e escorregadia que é suscetível de evoluir rapidamente, especialmente por não ter sido utilizada durante dois anos.

As barreiras são imperdoáveis e , em especial na curva nove, um dos pontos mais estreitos da pista, elevam a probabilidade de um Safety Car, afetando obviamente a estratégia da corrida por sua vez.

A estratégia vencedora da última vez foi uma paragem (Macio – Médio), utilizada pelos quatro primeiros. Charles Leclerc terminou em quinto para a Ferrari, fazendo o contrário: médio – macio (mais uma segunda paragem tardia para fazer a volta mais rápida). A janela de paragem foi bastante larga, com alguns stints longos com os C3 médio (agora o mais difícil para a corrida deste ano) em particular.

Baku é apelidada de “cidade dos ventos” devido ao vento frequente e variável. Isto afeta obviamente o equilíbrio aerodinâmico no que já é uma pista complicada em termos de afinação. Devido à longa reta em Baku, as equipas tendem a correr com baixos níveis de downforce. Isto coloca claramente a ênfase na aderência mecânica dos pneus ao longo das 20 curvas exigentes.

“Baku fornece um teste muito diferente ao Mónaco, mas a precisão necessária para se manter fora de problemas é semelhante. Pela primeira vez trazemos ao Azerbaijão os pneus mais macios da gama, como também se viu em Monte Carlo. A razão para esta escolha é que o duro não foi de todo utilizado na corrida de Baku em 2019, enquanto que o médio foi utilizado extensivamente. Ao realinharmos as escolhas , esperamos ver os três compostos a desempenhar um papel importante e a promover algumas estratégias diferentes” disse Mario Isola.