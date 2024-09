GP Azerbaijão F1, Pilotos da Red Bull contentes: dia “positivo” e “promissor”

Os pilotos da Red Bull estão ocntentes com o primeiro dia de treinos no GP do Azerbaijão de F1. Sergio Pérez elogia o primeiro dia “positivo” e “promissor” em Baku, enquanto Max Verstappen expressou otimismo depois de a Red Bull parecer ter dado um passo na direção certa com o RB20.

Apesar do domínio inicial, a Red Bull, devido a uma combinação de problemas de equilíbrio da equipa com o seu pacote após a introdução de atualizações e de equipas rivais a obterem ganhos, levou a que as suas lideranças de construtores e de pilotos fossem fortemente reduzidas.

Na frente dos construtores, a Red Bull tem agora apenas oito pontos de vantagem sobre a McLaren, depois de um fim de semana particularmente prejudicial em Monza, enquanto Verstappen – que não vence desde o Grande Prémio de Espanha, em junho – detém uma vantagem de 62 pontos sobre Lando Norris.

No entanto, quando os carros entraram na pista nas ruas de Baku, houve sinais iniciais de que a Red Bull – que está a utilizar uma atualização no seu piso este fim de semana – pode ter virado a página: “Foi, sem dúvida, um dia bom e sólido”, disse Perez, que terminou em 2º, a apenas seis milésimos de segundo de Charles Leclerc, da Ferrari, e que tem estado a trabalhar arduamente para encontrar uma solução, depois de grandes dificuldades no seu lado da garagem. “Fizemos bons progressos do TL1 para o TL2, por isso só temos de garantir que conseguimos progredir a partir daqui.

Penso que podemos definitivamente estar na luta amanhã. Estamos a ir na direção certa e a descobrir que podemos juntar um pouco mais o carro. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas o que vimos até agora é promissor.” Questionado sobre se isso lhe dá esperança de lutar pela pole, o mexicano acrescentou: “Acho que amanhã tudo pode acontecer, por isso só temos de manter a cabeça baixa e esperar fazer um bom par de voltas.

Verstappen, por sua vez, foi cerca de meio segundo mais lento do que Leclerc, tendo sofrido vários bloqueios e excursões fora da pista, mas ficou com um sentimento igualmente positivo sobre as suas perspetivas e as da equipa. “Aprendemos bastante. Agora é só arrumar as coisas que tentámos.

Mas penso que, até agora, fomos mais competitivos este fim de semana, o que é positivo.”

O TL2 foi um pouco mais difícil para mim, mas só precisamos de encontrar um pouco mais de equilíbrio. Estou bastante confiante de que podemos ser competitivos.”