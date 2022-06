GP Azerbaijão F1: Pilotos da Red Bull confiantes: “só precisamos de afinar algumas coisas” | AutoSport

A Ferrari liderou os treinos livres, pelo menos a sessão mais significativa mas o duo da Red Bull diz-se confiante de que podem chegar-se à Ferrari em Baku, apesar de uma sexta-feira que dizem ter sido ‘complicada’.

Sergio Perez e Max Verstappen terminaram o segundo treino livre cerca de dois e três décimos atrás do Ferrari de Charles Leclerc, mas nenhum dos pilotos pareceu demasiado preocupado, pois contam chegar-se mais à frente.

“Foi um bom começo do dia”, disse Perez. “não foi tão bom como queríamos, provavelmente tomámos algumas direcções erradas, mas estávamos apenas a explorar e não fomos ainda capazes de resolver os nossos problemas.

Mas temos os dados, também para stints longos, divergimos do Max a esse respeito [Verstappen realizou o TL2 com stints longos com os pneus macios e Perez fez o mesmo com os seus médios], por isso penso que há bons dados para estudar esta noite. Espero que sejamos capazes de juntar tudo”.

Já Max Verstappen, também não está nada preocupado: “Tive apenas um pouco de azar com os meus pneus macios no TL1 e TL2, apanhei sempre bandeiras amarelas por isso tive de tirar o pé”, disse Verstappen. “Mas no geral, parecemos estar a fazer tempos bastante decentes. Parece que os Ferrari são bastante rápidos em uma volta, as séries longas de voltas parecem um pouco mais equilibradas, o que é positivo, mas no geral, não foi um dia mau, só precisamos de afinar algumas coisas”, disse Verstappen que lidera o campeonato, nove pontos acima de Charles Leclerc e 15 de Sergio Pérez.