GP Azerbaijão F1: Pierre Gasly voltou a brilhar | AutoSport

Pierre Gasly voltou a ser destaque e conquistou mais um pódio e o seu talento começa a pedir outros voos.

A história de Pierre Gasly está longe de ser a típica história de um piloto de F1 (se é que há algo de típico na história de um atleta de alta competição) e certamente merece ser realçado o quanto ele já conseguiu nas circunstâncias específicas que encontrou.

Entrou na F1 de forma algo estranha, substituindo um Daniil Kvyat completamente perdido… mal sabia ele que teria uma história semelhante à do russo e que iriam ser colegas de equipa. Os primeiros tempos na Toro Rosso foram bons e na segunda corrida da época 2018, primeira a tempo inteiro, fez um brilhante quarto lugar, depois de se ter qualificado em quinto. O jovem francês ainda marcou alguns pontos durante a época, mas a saída de Daniel Ricciardo para a Renault obrigou a Red Bull a apostar em Gasly para 2019. E então as coisas começaram a piorar.

Os testes de pré-temporada não correram bem e dois acidentes retiraram a confiança a Gasly, iniciando uma espiral negativa que terminou na sua despromoção para a Toro Rosso a meio da época 2019. Era a história de Kvyat a repetir-se, mas o francês não seguiu os passos do russo e tratou de usar a meia época na Toro Rosso para voltar a ganhar confiança, de tal forma que conseguiu um pódio no Brasil, concluindo um ano de loucos em que for promovido e despromovido da Red Bull, além de ter visto um amigo de infância morrer em pista (Anthoine Hubert) e ter conquistado o seu primeiro pódio na F1.

Em 2020 melhorou muito e foi dos melhores pilotos do campeonato com a espetacular vitória em Monza a ser a cereja no topo de um improvável bolo. Em 2021 mantém a toada com excelentes prestações e mais um pódio em seu nome, agora em Baku.

Gasly está numa forma tremenda e tem apresentado uma regularidade apreciável. Começa a ser tempo de questionar se o francês não merece mais do que apenas uma Alpha Tauri. Apesar do fracasso na Red Bull, a forma como deu a volta à sua história mostra uma força mental assinalável. O talento nunca foi problema. Gasly tem estado sempre no sítio certo à hora certa para conseguir bons resultados, mesmo que às vezes não se dê por ele. Será que conseguirá fazer o mesmo com a sua carreira?