GP Azerbaijão F1: Pierre Gasly mais rápido no TL3 | AutoSport

A terceira sessão de treinos livres do GP do Azerbaijão ficou marcada pelo incidente de Max Verstappen, que bateu na curva 15 contra as proteções, obrigando à paragem durante alguns minutos da sessão. Pierre Gasly (1:42.251s) foi o piloto mais rápido desta sessão, tendo destronado Sergio Perez na última volta da sessão.

A primeira boa notícia, que pode ser enganadora, para a Mercedes deu-se hoje nos últimos instantes da sessão, com Lewis Hamilton a conseguir fazer o terceiro melhor tempo da sessão. No entanto, este tempo foi conseguido graças a um “reboque” de Valtteri Bottas ao seu colega de equipa. Provavelmente, sem esta ajuda o tempo de Hamilton seria bem pior, tendo o britânico ganho cerca de 5 décimos na volta. Valtteri Bottas está ainda longe do ritmo para uma boa qualificação.

Max Verstappen bateu na terceira sessão de treinos livres, obrigando à paragem da sessão. O neerlandês “copiou” o incidente de ontem de Charles Leclerc. Uma falha na travagem levou o RB16 a ficar parado contra a proteção do traçado de Baku. Sem poder testar mais, Verstappen não concluiu a simulação de corrida, ao contrário dos outros pilotos.

Os dois carros da Haas foram os primeiros a sair para a pista e estiveram sozinhos durante os primeiros minutos da sessão, com Fernando Alonso a juntar-se à dupla de rookies pouco depois.

Valtteri Bottas saiu de pista nos minutos iniciais, tendo que recorrer à escapatória da curva 3. O mesmo aconteceu a Max Verstappen pouco tempo depois, sem consequências para nenhum dos pilotos.

Com cerca de 20 minutos da sessão, os dois Alpha Tauri lideravam a tabela de tempo, com Pierre Gasly com o melhor tempo (1:43.187s.)

Os Mercedes continuavam a estar longe do ritmo dos melhores tempos, quando Carlos Sainz também teve de seguir pela escapatória na curva 15, depois de bloquear a travagem, quando vinha a fazer uma boa volta e a fazer os melhores setores da sessão.

Valtteri Bottas comunicou via rádio que as alterações feitas no carro não surtiram qualquer efeito. É um mau sinal para a Mercedes que continua sem ritmo e pelos tempos que apresentou, se fosse em qualificação, possivelmente ficariam os dois carros na Q3.

George Russell também teve de abandonar a sessão mais cedo, por ter perdido potência no Williams e viram-se fluídos a sair do carro do britânico. Veremos como isso pode afetar a qualificação de Russell.

A outra dúvida é com Verstappen. O impacto pode prejudicar o carro para a qualificação?