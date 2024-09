GP Azerbaijão, F1: Oscar Piastri confirma que vai “ajudar” Lando Norris

Oscar Piastri confirmou que apoiará o companheiro de equipa da McLaren, Lando Norris, na sua tentativa de desafiar Max Verstappen pelo título mundial de pilotos, na sequência de discussões internas sobre ordens de equipa entre os pilotos e a McLaren.

Oscar Piastri concordou em ajudar o companheiro de equipa Lando Norris durante o resto da temporada de 2024 da Fórmula 1, enquanto a McLaren se esforça para desafiar a Red Bull e Max Verstappen pelos mundiais de pilotos e construtores. A McLaren está atualmente a apenas oito pontos da Red Bull na classificação por equipas, enquanto Norris está a 62 pontos de Verstappen na corrida pelo título de pilotos.

No recente Grande Prémio de Itália, em Monza, Piastri ultrapassou Norris na volta de abertura, dando origem a discussões sobre a dinâmica interna da equipa da McLaren e o potencial para ordens de equipa. Após as conversações entre a McLaren e ambos os pilotos, Piastri confirmou que está pronto para desempenhar um papel de apoio nas últimas oito corridas, conforme anunciara Andrea Stella.

“A equipa pediu-me para ajudar e eu disse nas últimas corridas que se me pedissem, eu o faria”, disse Piastri antes do Grande Prémio do Azerbaijão. “Como piloto, nunca é uma coisa fácil de concordar, mas há um cenário maior do que apenas eu.”

Piastri enfatizou que, embora procure obter os melhores resultados possíveis para si e para a equipa, compreende a importância de ajudar Norris quando necessário para maximizar as esperanças da McLaren no campeonato. “Eu sei que se houver maneiras de ajudar nos pontos para Lando, então farei isso”, acrescentou.

Refletindo sobre a corrida de Monza, onde ultrapassou Norris, Piastri esclareceu que a manobra não violou nenhum acordo existente na equipa. No entanto, reconheceu que “algumas coisas vão ser diferentes a partir de agora”, uma vez que a McLaren continua a avaliar as situações de corrida e a dar prioridade à estratégia da equipa.

Com a Red Bull ainda a liderar ambas as batalhas do campeonato, a decisão da McLaren de implementar ordens de equipa pode ser crucial à medida que a época se encaminha para o seu fim.