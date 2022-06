GP Azerbaijão F1: Os destaques da Qualificação | AutoSport

Baku terá sido abençoada pelos deuses das corridas, pois habitualmente proporciona boas corridas e boas qualificações. A de hoje não foi diferente, com muita emoção nas três sessões mas no final, foi a Ferrari e Charles Leclerc a fazerem a festa.

Leclerc foi a estrela da tarde. O piloto da Scuderia fez uma volta tremenda na sua última tentativa e deixou a concorrência a quase 0.3 segundos de distância. A pole acaba por ser algo surpreendente, como ele próprio admitiu, pois a Red Bull parecia mais forte. Mas o talento de Leclerc fez magia e amanhã larga de posição privilegiada. Sergio Pérez continua em grande forma e parece determinado em continuar com o bom momento iniciado no Mónaco. Está claramente mais confiante e voltou a superar Max Verstappen, que já admitiu que não tem o carro bem ao seu gosto e que procura o melhor compromisso. Quem vai lucrando é Pérez que superou novamente o seu colega de equipa. A Red Bull ainda apanhou um susto no fim da qualificação com Pérez a sair atrasado para a última tentativa. A equipa talvez tenha planeado dar o cone de aspiração do mexicano a Verstappen, mas o pequeno contratempo impediu isso. Está tudo em aberto para a corrida e apontar favoritos neste momento é praticamente impossível. Carlos Sainz ficou a quase meio segundo do seu colega de equipa e teve uma última volta para esquecer. Mais uma vez muito longe do colega de equipa.

O melhor do segundo pelotão foi novamente George Russell. A Mercedes parecia arredada desta luta, depois do que vimos nos treinos, mas recuperou bem e foi novamente Russell a levar a equipa o mais longe possível. O britânico foi crescendo ao longo da qualificação e ficou com o quinto tempo, bem melhor do que Lewis Hamilton, que foi sétimo, e está agora a ser investigado por pilotar de forma demasiado lenta na Q2, prejudicando Lando Norris. Hamilton queixou-se das oscilações e não apresentou ritmo para mais. Pierre Gasly voltou à velha forma e conseguiu um excelente sexto lugar, com Yuki Tsunoda a ficar em oitavo, numa excelente qualificação por parte da Alpha Tauri, uma das candidatas ao top5.

A fechar o top 10, duas grandes prestações de dois veteranos. Sebastian Vettel foi nono e colocou o seu Aston Martin na Q3, com Lance Stroll eliminado na Q1 e com muito trabalho de casa. Vettel esteve muito bem, tal como Alonso, não pelo ritmo mostrado, pois fez melhor ontem nos treinos, mas pela recuperação, depois de um péssimo TL3.

A McLaren ficou de fora na Q2 e tem de melhorar muito para voltar ao topo do segundo pelotão este fim de semana, mas pelo menos Ricciardo aproximou-se um pouco de Norris. Esteban Ocon ficou-se pela Q2 e não igualou o que Alonso fez. A desilusão foi a Alfa Romeo, que volta a não se dar bem com um traçado citadino. A eliminação na Q1 de Valtteri Bottas esteve à vista, mas acabou por acontecer na Q2. Pontos este fim de semana parece um objetivo demasiado ambicioso para a equipa ítalo-suíça. Kevin Magnussen foi 16º, mais ou menos onde a Haas esteve durante todo o fim de semana, Alex Albon ficou à frente de Nicholas Latifi e Mick Schumacher foi o último, claramente sem confiança para mais.

Para amanhã espera-se uma corrida louca, como é habitual em Baku, com as entradas do Safety Car a serem muito prováveis. Red Bull e Ferrari na frente, sem favoritos claros (largar da pole não é uma vantagem significativa), no segundo pelotão a luta pelo top 5 será entre a Mercedes (Russell em destaque) e a Alpha Tauri que parece muito bem em Baku. A Alpine é um ponto de interrogação e veremos se Vettel consegue manter o top 10, o que parece algo ambicioso. McLaren tem de trabalhar muito para tentar pontos e Alfa Romeo, Haas e Williams só pensarão no top 10 se a corrida ficar virada do avesso.