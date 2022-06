GP Azerbaijão F1: Os cinco melhores | AutoSport

Foram vários os motivos de destaque no GP do Azerbaijão. Uma corrida que não foi tão intensa quanto estamos habituados nas ruas de Baku, mas que ainda assim nos surpreendeu. Eis as nosas escolhas para os cinco melhores:

Max Verstappen

Uma corrida excelente de Max Verstappen. Encontrou finalmente um bom compromisso de afinação que lhe permitiu gerir muito melhor os pneus médios do que Sergio Pérez (mestre na gestão das borrachas) e atacar na altura certa. Não teve de aplicar muito pois Pérez ficou logo para trás e a Ferrari acabou a corrida mais cedo. Verstappen voltou ao nível a que nos habituou e venceu, sem espinhas.



George Russell

Mais uma grande corrida do Sr. Consistência. Não sabe o que é terminar fora do top 5 e voltou a fazer uma grande corrida. Bom ritmo, bom compromisso de afinação com o carro a sofrer de menos porpoising e uma boa gestão da corrida. Russell está em grande e tem sido o homem em destaque na Mercedes.



Lewis Hamilton

Já há algum tempo que não víamos Hamilton com tanta garra e determinação. Sofreu com o porpoising mais do que ninguém e alguns momentos em pista foram assustadores, com o W13 a querer atirar o britânico contra a parede. O talento e a força de vontade de Hamilton fizeram o resto. Melhor prestação da época? Pela tenacidade e pela garra, sem dúvida.



Sebastian Vettel

Conseguiu levar o seu Aston Martin ao sexto lugar com uma excelente prestação. O quinto até podia ter sido uma realidade, não fosse o erro na tentativa de ultrapassagem de Esteban Ocon, mas fica para a história uma grande corrida de Vettel. Numa altura que se fala da possivel saída do alemão da equipa, Vettel mostrou a sua importância na equipa.



Pierre Gasly

De regresso às boas exibições. Depois de algumas corridas mais cinzentas, o piloto francês mostrou porque é considerado um dos melhores e foi dos mais rápidos ao longo de todo o fim de semana. Consistente e rápido, deu luta a Lewis Hamilton e foi um dos principais animadores. Boa corrida do francês a coroar uma boa prestação da Alpha Tauri.