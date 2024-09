GP Azerbaijão F1: Ollie Bearman de regresso depois do brilho de Jidá

Está num carro menos competitivo e noutro circuito de rua exigente, pelo que as expectativas terão de ser mantidas sob controlo. Mas Bearman tem pouco a perder e pode ganhar muita experiência que será inestimável para ele, com vista à promoção do próximo ano.

Substituindo Carlos Sainz em março, Bearman pelo menos teve um pouco mais de aviso desta vez, uma vez que vai correr pela Haas pela primeira vez no lugar do suspenso Kevin Magnussen. Magnussen foi banido de uma corrida por ter atingido 12 pontos de penalização num período de 12 meses em Itália, e a Ferrari deu aprovação a Bearman – que correrá a tempo inteiro pela Haas na próxima época – para voltar a abandonar os seus deveres na Fórmula 2.

