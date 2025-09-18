GP Azerbaijão F1: Ollie Bearman com a sombra de uma suspensão
Pela primeira vez esta temporada, entramos num fim de semana de corrida com um piloto a apenas dois pontos de penalização de ser suspenso por um evento. Ollie Bearman podia estar a refletir positivamente sobre o aniversário da sua estreia em corrida pela Haas, mas tem que estar mais preocupado com o risco que corre.
Foi, na verdade, uma suspensão de corrida para Kevin Magnussen – obtida quando excedeu o limite de 12 pontos de penalização em Monza há um ano – que abriu a porta para Bearman correr em Baku em 2024, e ele aproveitou a oportunidade ao garantir um ponto em décimo lugar. Isso fez de Bearman o primeiro piloto na história da Fórmula 1 a pontuar nas suas duas primeiras corridas por duas equipas diferentes.
Mas este ano, chega numa situação semelhante à de Magnussen. Uma penalização em Monza – por causar uma colisão com Carlos Sainz – deixou Bearman com 10 pontos de penalização na sua licença. Mais dois despoletariam uma suspensão automática de uma corrida, uma linha ténue que Bearman terá de percorrer até depois do Grande Prémio da Cidade do México, daqui a quatro corridas, pois nessa altura, ‘deixa cair’ pontos. Não são só as cartas de condução do condutor do dia a dia a terem pontos…
O sistema de pontos de penalização, e as penalizações em geral, poderão tornar-se um tópico de discussão entre os pilotos este fim de semana, depois de a Williams ter conseguido anular com sucesso a penalização de Sainz relativa à sua colisão com Liam Lawson em Zandvoort. A equipa afirmou que a decisão de solicitar um direito de revisão era “importante para nós entendermos como correr no futuro”, e os comissários concordaram que novas imagens mostravam que foi um incidente de corrida, levando à anulação dos pontos de penalização atribuídos a Sainz.
A gestão de pontos de penalização é um aspeto crítico para os pilotos de Fórmula 1, onde a linha entre a agressividade necessária para competir e a prudência para evitar sanções é sempre muito ténue.
A recente decisão favorável à Williams pode abrir um precedente, incentivando outras equipas a contestar penalizações, o que pode levar a um debate mais amplo sobre a aplicação das regras e a interpretação dos incidentes de corrida.
