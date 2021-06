GP Azerbaijão F1: O problema da Mercedes… e de Valtteri Bottas | AutoSport

Valtteri Bottas já foi feliz em Baku, mas também já viveu momentos dramáticos e a sua última visita também não será de boa memória, com mais uma prestação má do piloto finlandês.

Desde o início das hostilidades em Baku que a Mercedes teve dificuldades em encontrar o melhor compromisso na afinação do seu W12. Lewis Hamilton e Bottas estiveram longe de mostrar o que era esperado nas sessões de treinos livres. O problema estava no aquecimento dos pneus.

A Mercedes durante algumas temporadas teve carros que eram mais agressivos nos pneus o que tornava a gestão das borrachas mais difícil, mas essa caraterística amenizou-se, especialmente com a entrada de James Allison. O diretor técnico da Mercedes sempre construiu carros que tratavam bem as borrachas, o que se tornou num ponto forte da Lotus ainda antes desta era Híbrida. Essa caraterística poderá ter estado na génese do famoso DAS que foi usado no ano passado. O sistema que mudava a convergência dos pneus do eixo dianteiro fez correr muita tinta, mas no final o que foi descoberto é que servia “apenas” para ajudar a aquecer os pneus.

Pode parecer uma conclusão algo simples demais para quem esperava uma velocidade de ponta mais alta, ou outro tipo de truque, mas o que vimos no Mónaco e em Baku parece significar que afinal o DAS era uma ferramenta muito importante.

A Mercedes teve dificuldade em colocar temperatura nos pneus o que afetou sobremaneira o ritmo de qualificação da equipa. O ritmo em corrida foi muito melhor, o que se compreende pois os pneus vão aquecendo e o problema dilui-se. Mas era preciso encontrar um “antídoto” para a qualificação, algo que Lewis Hamilton conseguiu, mas Bottas não.

O resultado é simples. Hamilton largou da linha da frente e depressa chegou ao primeiro lugar, estando sempre na luta pela vitória, porque o Mercedes é um excelente carro. Bottas começou no meio do pelotão, ficou preso atrás de outros carros e o ar sujo dos adversários da frente tornou-se em mais uma dor de cabeça para o finlandês. Os recomeços também não foram os melhores com a dificuldades em colocar temperatura nas borrachas a ficar bem visível.

Bottas ficou de mãos atadas e não se pode considerar o grande culpado pela sua fraca corrida. Mas é sem dúvida um dos responsáveis. Bottas não conseguiu remar contra a maré, nunca mostrou andamento para tentar pelo menos subir algumas posições. Mais uma vez… não aqueceu nem arrefeceu. Bottas está longe de ser um mau piloto e quem consegue bater o pé a Hamilton em qualificação tem de ter algum talento. Mas falta-lhe capacidade para tirar o melhor de si em situações difíceis. Quando o carro está bom, Bottas é muito bom. Quando as coisas não estão como gosta, é muito mais difícil para Bottas tirar um coelho da cartola. E são já algumas vezes em que o finlandês ficou sem argumentos no final de uma corrida e este ano já aconteceu por duas vezes. Talvez seja este tipo de exibições que acabem por selar o destino do #77.