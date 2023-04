GP Azerbaijão F1: Nyck de Vries parado leva à entrada de Safety Car | AutoSport

Nyck de Vries ficou parado em pista na volta 10 da corrida do Grande Prémio do Azerbaijão com danos visíveis na roda esquerda da frente do AlphaTauri. O Safety Car foi ativado depois da Red Bull ter parado Max Verstappen, deixando Sergio Pérez na liderança da corrida. Assim, Pérez beneficiou da entrada do SC, mantendo-se na frente do pelotão, com Charles Leclerc entre si e Verstappen.

A direção do AlphaTauri de de Vries partiu depois do piloto neerlandês bater no muro de uma curva do traçado azeri.