GP Azerbaijão F1: Nova interrupção na qualificação | AutoSport

Mau fim de semana de Pierre Gasly! Depois de ter ficado de fora da maior parte do treino livre com um problema no carro, o piloto da Alpine bateu nas proteções do traçado de Baku, a poucos metros onde antes tinha batido Nyck de Vries, e ficou arredado do resto da sessão de qualificação.

Também Carlos Sainz apanhou um susto. O piloto da Ferrari fez um pião quase ao mesmo tempo em que Gasly bateu e ainda não tem um tempo registado.

Faltam 7:32s para o final da Q1.