GP Azerbaijão F1: Nico Hülkenberg também parte da via das boxes | AutoSport

Nico Hülkenberg vai juntar-se a Esteban Ocon para largar para a corrida do Grande Prémio do Azerbaijão da via das boxes.

A Haas confirmou que teve de alterar a configuração da suspensão no monolugar do piloto alemão antes da corrida e estando o carro em situação de Parque Fechado, o piloto vai arrancar do pitlane tendo por companhia Esteban Ocon.

Em comunicado, a FIA confirmou esta situação. “A MoneyGram Haas F1 Team fez alterações na configuração da suspensão (informando o delegado técnico da FIA por escrito). Por conseguinte, o carro número 27 deve agora ser obrigado a iniciar a Corrida a partir das boxes, de acordo com o Artigo 40.9 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1 de 2023”.