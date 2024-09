GP Azerbaijão F1: Nem Sergio Pérez, nem Carlos Sainz são penalizados

Depois de analisar as imagens de vídeo, a telemetria e as linhas de corrida normais dos pilotos, os Comissários Desportivos concluíram que Sainz estava na sua linha habitual ou próximo dela, mas afastou-se cerca da largura de um carro do muro do lado direito, enquanto Pérez se afastou cerca metade dessa medida do mesmo muro. Ambos os pilotos mantiveram uma trajetória estável e não fizeram nenhum movimento errático.

Os Comissários Desportivos da FIA, após analisarem o incidente entre Carlos Sainz e Sergio Pérez durante a corrida, concluíram que não será tomada qualquer sanção. O acidente ocorreu após a curva 2 na volta 50 da corrida, quando Sainz passou Pérez e saiu da curva com uma linha comprometida. Pérez puxou então para o interior de Sainz, levando a um ligeiro contacto entre os carros, que causou consequências significativas, descreve aquele órgão no comunicado tornado público.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI