GP Azerbaijão F1: Não houve um acidente grave no pitlane por sorte | AutoSport

Aconteceu hoje no Grande Prémio do Azerbaijão um daqueles episódios que não podem acontecer na Fórmula 1, aliás em qualquer uma das diversas disciplinas do desporto motorizado. Parece que toda a gente se esqueceu que a corrida ainda não tinha terminado – o líder Sergio Pérez tinha entrada na sua última volta – e ainda faltava Esteban Ocon efetuar a sua paragem nas boxes para mudança obrigatória de composto de pneus, numa jogada estratégica extrema da Alpine que esperou ao máximo por um novo Safety Car ou bandeira vermelha que acabou por não acontecer. Quando o piloto francês entrou na via de acesso à sua box, um grande número de fotógrafos estavam livremente naquela zona, visto que foi a área onde os três primeiros classificados pararam os seus monolugares poucos instantes depois. Por alguns centímetros Ocon não atropelou os fotojornalistas que ali estavam, alguns até ocupando parte da via onde os carros passam.

Falando sobre o incidente no pitlane, o piloto francês esclareceu que “tive de abrandar e se falho o ponto de travagem, havia um grande desastre. Foi um momento louco”.

No meio de tamanho espetáculo montado na Fórmula 1, esta ainda é uma disciplina do desporto motorizado com os seus riscos inerentes. A FIA lembrou recentemente que é proibido aos membros das equipas pendurarem-se nas redes de proteção para festejar junto da pista com os pilotos. Na altura, em notas do diretor de prova, a entidade federativa recordou que “o pessoal da equipa só é autorizado a entrar no pit lane imediatamente antes de serem obrigados a trabalhar num carro e deve retirar-se logo que o trabalho esteja completo”.

O desejo de tornar a Fórmula 1 (ainda) mais apelativa não pode ter como consequência a falta de segurança. E recordamos que – apesar de serem incidentes diferentes – este episódio acontece depois de na Austrália parte dos espectadores terem entrado em pista ainda com carros a passar. O rigor tem de ser aplicado de forma igual em todas as áreas e não se pode pedir às equipas e pilotos que cumpram todas as regras quando a própria organização que as instaura e as promove não o faz.

Foi montado um aparelho enorme para monitorizar a corrida e todas as suas incidências, com o Race Control a ter ajuda remota para dar mais tempo e ferramentas para serem tomadas as melhores decisões durante as provas, mas a verdade é que se continua a discutir matérias de pouco relevo para a segurança dos pilotos e acontecem episódios deste género. Não é caso único e por isso falta responder às seguintes perguntas: De quem é a responsabilidade? Da FIA? Dos promotores? Os promotores australianos ficaram de apresentar um novo plano de segurança à FIA para o seu evento depois do sucedido na prova anterior. Quem o vai fazer agora?