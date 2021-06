GP Azerbaijão F1, Mercedes: falta de ritmo preocupa | AutoSport

Dois fracos treinos colocaram os dois pilotos da Mercedes a questionarem a falta de ritmo em Baku. Depois de um GP do Mónaco francamente mau para as cores da Mercedes, no traçado azeri seria expectável um passo em frente, mas para já, isso não acontece. O ambiente na equipa é tão grave, que Toto Wolff cancelou as entrevistas que tinha marcado para depois dos treinos livres, para reunir com a estrutura em Baku.

“Honestamente, deveria ter um dia realmente bom; estava bom tempo, tive todas as voltas que precisávamos, não houve realmente erros… mas estamos apenas lentos”, disse Lewis Hamilton depois de terminar o Treino Livre 2. “Já não há mais tempo. Estamos definitivamente muito abaixo, e penso que todos irão coçar a cabeça e olhar para os dados para ver como podemos melhorar”.

“Não se sentiu bem nesta sessão em geral. Estava realmente a puxar, estava no limite, mas o carro é limitado. Há sítios em que deveria ser mais rápido, mas não há mais aderência. Mas vamos trabalhar para isso. E, claro, não é fácil estar entre os 10 primeiros quando não temos o ritmo. Não sei bem porque onde estamos” – adiantou ainda Hamilton.

Já Valtteri Bottas afirmou que hoje foi mais duro de trabalhar que no Mónaco, ainda dizendo que a equipa não esperava esta falta de ritmo demonstrada hoje.

“Sim, o Mónaco não foi fácil, mas pelo menos estávamos mais ou menos lá na altura da qualificação e agora parecemos estar bastante para trás. Por isso, é definitivamente um dia mais desafiante do que previmos. E precisamos de descobrir exatamente porquê”.

Respondendo à questão se em simulação de corrida o ritmo estaria mais alto, Bottas não tem a certeza disso.

“Foi ligeiramente melhor, talvez em corrida, mas ainda nos falta ritmo, isso é certo, por isso penso que há algo fundamentalmente errado, e precisamos de descobrir o quê.”