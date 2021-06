GP Azerbaijão F1: Mercedes e Ferrari com novos motores para Baku | AutoSport

As equipas com motores Mercedes e Ferrari vão usar motores novos para este fim de semana. Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams, Ferrari, Alfa Romeo e Haas instalaram novas unidades motrizes para enfrentar as longas retas de Baku.

A Mercedes e os clientes McLaren, Aston Martin, e Williams usarão um novo motor de combustão, MGU-H, turbocompressor, MGU-K, e sistema de escape. A Ferrari, Alfa Romeo, e Haas tiveram novos Motores de combustão, turbos, e MGU-Hs enquanto os pilotos da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz estão também a usar novos MGU-K.

Isto contrasta com as equipas com motor Honda e a Alpine que não fizeram troca de componentes para este fim de semana. Mas a dupla da Alpine, Fernando Alonso e Esteban Ocon levaram um novo sistema de escape – o quarto de Alonso em cinco eventos, e o terceiro para Ocon.

Não é surpreendente ver as equipas a mudarem de unidades apenas na quinta corrida. Com a longa reta de Baku, os motores de F1 estão sujeitos a uma exigência tremenda, tal como os sistemas de recuperação, pelo que faz sentido usar um motor novo agora e deixar o usado para pistas menos exigentes a nível de potência como Hungria, por exemplo. Assim, os motores da Red Bull terão mais 3000 km feitos do que os motores Mercedes, o que poderá ser uma vantagem amanhã na qualificação.