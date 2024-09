GP Azerbaijão F1: Mercedes contribui para luta a quatro na frente

Não foi um primeiro dia isento de problemas para a Mercedes, já que os Flechas de Prata perderam muito tempo de pista com George Russell, quando efetuaram uma troca de unidade de potência por precaução – e depois perderam mais tempo no final do TL2, quando o inglês teve outro problema.

No entanto, do outro lado da boxe, Lewis Hamilton estava muito satisfeito com o seu dia de trabalho, descrevendo a sexta-feira como “um dia muito bom” e regozijando-se com o facto de que “pela primeira vez parecia que não tínhamos nenhum degrau em que tivéssemos de voltar”.

Embora tenha admitido que a Red Bull e a Ferrari “parecem muito rápidas”, Hamilton acha que a Mercedes está lá ou por perto – e os dados ‘concordam’ com essa ideia. A Mercedes está a 0,3s dos líderes na qualificação e a apenas 0,21s do ritmo nas simulações de corrida.

Pode parecer muito, mas a natureza exigente do circuito de rua de Baku significa que, se os pilotos conseguirem evitar os erros e apanhar um ‘reboque’, é possível recuperar esse tipo de diferenças de tempo.

Se Hamilton tivesse juntado todos os seus melhores mini-sectores numa só volta, os dados mostram que teria sido o mais rápido de todos na sexta-feira, ‘saltando’ para a frente de Charles Leclerc e Sergio Perez. Se o fizer na qualificação e a pole position está lá para ser conquistada.