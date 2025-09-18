GP Azerbaijão F1: McLaren perto do título de construtores na Fórmula 1
O foco da temporada de Fórmula 1 tem-se centrado na intensa batalha entre os dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, que disputam o Campeonato de Pilotos num duelo exclusivo entre ambos. Com ambos a realizar performances a um nível excecional – sete vitórias para Piastri, cinco para Norris, e sete dobradinhas (1-2) –, o resultado desta impressionante acumulação de pontos é uma liderança significativa da McLaren no Campeonato de Construtores. Tão significativa, de facto, que a equipa poderá selar o título já este fim de semana em Baku.
Uma combinação de primeiro e segundo lugares, ou primeiro e terceiro, seria suficiente para a McLaren se sagrar campeã, independentemente do que a Ferrari, em segundo lugar, consiga. Além disso, basta que a McLaren some mais nove pontos do que a Scuderia. Se o conseguir, e desde que não perca 12 pontos para a Mercedes, ou 33 pontos para a Red Bull, então a McLaren será coroada campeã. Caso o título seja garantido este fim de semana, marcará o ponto mais precoce da temporada em que um campeonato de Construtores foi conquistado, com ainda sete rondas por disputar após a passagem pelo Azerbaijão.
