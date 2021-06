GP Azerbaijão F1: McLaren conseguiu limitar o estrago | AutoSport

O fim de semana da McLaren acabou por ser positivo com ambos carros nos pontos, um cenário que parecia algo distante no final da primeira volta do GP do Azerbaijão.

Daniel Ricciardo e Lando Norris estavam fora dos pontos no final da primeira volta. Ricciardo, com um toque na qualificação começou na segunda metade da tabela e Lando Norris caiu de nono (foi sexto na qualificação mas foi penalizado) para 12º, um cenário pouco animador para a equipa. Mas o desenrolar da corrida deu-nos uma McLaren em recuperação e Lando Norris foi dos pilotos que mais posições ganhou na corrida, ajudado com uma boa largada no recomeço após bandeiras vermelhas. O jovem britânico estava relativamente satisfeito com o trabalho feito:

“Feliz com o resultado de hoje, o quinto foi o melhor que pudemos fazer. Foi uma longa corrida, sendo difícil da ultrapassar no meio. Houve alguns acidentes aqui e ali que nos permitiram ganhar alguns lugares, e depois duas ultrapassagens no recomeço. Penso que foi uma boa recuperação de onde estávamos no início da corrida depois de uma primeira volta bastante má, só porque tive azar. Finalmente, quero transmitir as minhas condolências à família de Mansour Ojjeh. Este resultado foi para ele hoje”.

Já Daniel Ricciardo regressou aos pontos. Não foi ainda o Ricciardo a que estamos habituados mas o australiano terminou nos pontos, apesar do toque que sofreu no recomeço, que poderia ter tido consequências bem piores:

“Hoje houve momentos na corrida em que eu estava a pensar ‘espero que se torne um pouco mais excitante’ e de repente tornou-se!

“Tivemos alguns momentos positivos, mas também alguns períodos difíceis. Bloqueei as rodas com os pneus duros, o que se tornou complicado as últimas voltas, antes da bandeira vermelha, mas não foi muito mau antes. No recomeço, senti-me que tive uma boa largada e tentei ir por fora, mas não havia muito espaço com um par de carros no interior. Tudo se complicou na curva 2 e senti um toque por trás. Não podia realmente fazer muito, mas vamos continuar a trabalhar no nosso plano e continuar a avançar. Também quero prestar homenagem a Mansour e enviar as minhas condolências a Kathy e a toda a sua família. Ele deu uma enorme contribuição tanto à McLaren como a todo o desporto”.