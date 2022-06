GP Azerbaijão F1, Max Verstappen: “temos uma boa oportunidade amanhã” | AutoSport

Max Verstappen não foi além do terceiro melhor tempo na Q3. O piloto neerlandês afirmou, após a sessão, que o ritmo em qualificação não foi o melhor, cometendo pequenos erros na sua última tentativa.

“O início da volta foi bom, mas depois ‘escapou-me’. Alguns pequenos erros, não foi o ideal, e lutei para manter o equilíbrio entre a frente e a traseira do carro. Não aconteceu como queria, mas penso que como equipa temos uma boa oportunidade para amanhã”, explicou o piloto da Red Bull.

Questionado se espera ter um carro capaz de bater-se com os Ferrari, Verstappen disse que pensa ter mais ritmo em corrida do que demonstrado hoje na qualificação. “Temos de ver amanhã, mas penso que sim. Sentimos algumas dificuldades numa volta, mas como equipa, sermos segundo e terceiro, significa que temos uma boa oportunidade amanhã na corrida”, concluiu o piloto.