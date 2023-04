GP Azerbaijão F1, Max Verstappen: “temos um bom carro para a corrida” | AutoSport

O segundo setor foi crucial para a conquista da pole position de Charles Leclerc em Baku. O segundo piloto mais rápido da sessão de qualificação, Max Verstappen, justificou a diferença de 0.188s entre si e Leclerc para um qualquer pormenor na volta de saída antes da volta rápida.

“É sempre muito duro conseguir uma volta ‘limpa’ aqui. Penso que para a segunda volta [da Q3] tenha feito alguma coisa que não foi a ideal na volta de saída e teve consequência no tempo final. Aqui nunca é fácil”, admitiu o líder do campeonato.

Apesar de ser apenas o segundo mais rápido, Verstappen está confiante para a corrida de domingo. “Ainda assim somos segundos e temos um bom carro para a corrida. No final de contas, não é muito mau. Claro que queremos começar sempre à frente, mas desta vez não foi possível”.

Antes da corrida de domingo, o dia de sábado é completamente dedicado à Sprint, com a realização de uma qualificação antes para ordenar a grelha para a corrida de 100km da tarde. O piloto da Red Bull chama a atenção para a importância que é não ter qualquer problema durante o dia de amanhã. “Estou ansioso para ver o que conseguimos fazer [na Sprint], encontrar algumas coisas em que precisamos melhorar, mas é muito importante não cometer nenhum excesso. Aqui é muito fácil cometer erros com coisas mínimas, por isso vamos ver o que acontece”, disse Verstappen.