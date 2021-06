GP Azerbaijão F1, Max Verstappen: ” Se houvesse detritos na pista alguém teria tido problemas mais cedo” | AutoSport

A falha do pneu de Max Verstappen no GP do Azerbaijão vai dar muito que falar e vai colocar pressão na Pirelli que mais uma vez viu os seus pneus cederem numa corrida. Verstappen deu a entender que esperava que a “desculpa” do fornecedor de pneus fosse igual.

No final da prova, Max disse que já estava à espera do desfecho em relação à falha do seu pneu: “Eu já sei qual será o resultado, mas ainda é difícil de aceitar. Terá sempre algo a ver com os detritos de carbono em pista. “

“Se houvesse realmente tantos detritos em pista, alguém o teria sido afetado mais cedo”, disse o piloto Red Bull. “Estamos todos a correr na mesma pista”.

“A Mercedes é muito forte em circuitos normais, por isso queria mesmo aumentar a diferença aqui. Mas vamos ver – tivemos dois fins-de-semana muito positivos e o carro esteve muito forte. Ninguém teve a oportunidade de me dificultar a vida, o que diz tudo”, acrescentou ele.

A Pirelli, como já noticiado anteriormente, referiu que encontrou cortes profundos num dos pneus de Lewis Hamilton e suspeita que os mesmo cortes terão estado na origem da falha dos pneus de Verstappen.