GP Azerbaijão F1, Max Verstappen: “Sabia desde o início que ia ser difícil”

Max Verstappen diz ter sentido muitas dificuldades na qualificação do Grande Prémio do Azerbaijão, realçando não ter estado confortável no Red Bull RB20.

Max Verstappen começará o Grande Prémio do Azerbaijão do sexto lugar na grelha de partida, uma posição longe do seu lugar habitual na primeira fila, depois de uma sessão de qualificação difícil. Pela primeira vez na temporada de 2024, o atual campeão de F1 foi ultrapassado pelo seu colega de equipa da Red Bull, Sergio Pérez, que garantiu o quarto lugar.

Verstappen admitiu que antecipou uma sessão difícil, com as mudanças de configuração pouco antes da qualificação a perturbarem o seu RB20. “Sabia desde o início que ia ser difícil”, revelou Verstappen, refletindo sobre o desempenho do carro, em declarações à Viaplay. “Mudamos algumas coisas no carro e isso tornou tudo muito difícil. O carro saltava muito na traseira quando entrava e saía da curva. Isso tornou tudo muito difícil, embora no Q2 tenha corrido bastante bem. Mas no carro já não me sentia bem, não conseguia otimizar o desempenho e tinha demasiada subviragem. Não se quer isso num circuito citadino.”

Apesar da sua desilusão, o seu rival mais próximo no campeonato, Lando Norris, arranca do 17.º posto. No entanto, Verstappen enfrenta uma batalha difícil na corrida de domingo e vai para a corrida para limitar os danos e proteger a sua liderança no campeonato, sabendo que, mesmo a partir do sexto lugar, a natureza imprevisível de Baku ainda pode apresentar oportunidades.

“No Q3 tinha de ser melhor, mas na primeira volta tive aquele pequeno erro na última curva”, disse o piloto da Red Bull. “E na última volta saltava muito. Se não estivermos completamente confortáveis, não podemos atacar. Mudámos algumas coisas [no carro], o que é uma chatice. Claro que tentamos sempre tirar o melhor partido da situação. Não estou desanimado no carro, mas sabia que ia ser difícil. Mesmo as simulações de corrida não correm bem quando o carro está assim. Veremos”, concluiu o neerlandês.

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool