GP Azerbaijão F1, Max Verstappen: “Nunca estive no pódio, por isso é altura de mudar isso” | AutoSport

É certo que Max Verstappen não tem as melhores memórias de Baku. Nas três edições passadas do Grande Prémio azeri, o melhor resultado do neerlandês foi o quarto posto de 2019. Nas duas primeiras visitas a Baku, Verstappen não terminou a corrida, ou por problemas mecânicos ou pela colisão com o seu colega de equipa de então, Daniel Ricciardo. Para o piloto é altura de mudar o paradigma.

“A pista é boa, mas para ser honesto, provavelmente não é a minha favorita. Nunca estive no pódio, por isso é altura de mudar isso. Vamos ver como somos competitivos, mas espero que a Mercedes regresse forte lá.”

A priori a Mercedes será forte no traçado citadino de Baku, mas Verstappen é líder do campeonato pela primeira vez na sua carreira e vem de uma vitória muito simbólica no Mónaco, por isso os níveis de confiança do piloto e da Red Bull estarão altos.

“Foi um fim-de-semana muito bom [no Mónaco] e, claro, nunca tinha lá estado no pódio, por isso foi muito bom conseguir a vitória. Conseguir a liderança no campeonato sabe bem, mas precisamos de estar lá no final da última corrida, é tudo o que importa. Onde agora nos sentimos bem e, claro, mostra que tivemos um início de ano decente, mas temos de continuar a lutar porque ainda precisamos de melhorar e de fazer melhor. Nunca ninguém é perfeito ou está parado neste desporto. Até agora, cometemos os erros pequenos, mas nada de maior e é por isso que somos os primeiros neste momento, mas todos sabemos que isso pode mudar muito rapidamente.”