GP Azerbaijão F1, Max Verstappen: “não pode ser sempre perfeito” | AutoSport

Max Verstappen passou pela liderança do pelotão logo após o DRS ser ativado na volta 3, mas depois do carro de Nyck de Vries ter ficado parado em pista a Red Bull chamou-o à box, ainda antes do período do Safety Car. Quando isso aconteceu, Pérez beneficiou na sua paragem do ritmo mais lento do pelotão. “Fui infeliz com o Safety Car, que me obrigou a ter de forçar o ritmo novamente. Tentei depois manter-me junto [de Sergio Pérez], estar dentro do DRS e os pneus sobreaqueceram por causa disso, mas também tive algumas questões com o equilíbrio do carro”, confirmou Max Verstappen. “Quando consegui resolver isso, penso que nas últimas 10 voltas, o ritmo foi novamente bom. Era demasiado tarde [para lutar pelo primeiro lugar], mas houve coisas que aprendemos e claro, no final de contas foi um bom resultado para a equipa”.

Apesar da luta do campeonato estar neste momento focada em Max Verstappen e Sergio Pérez, o piloto neerlandês acredita que os resultados nas seguintes provas pode ser muito diferente. “É uma época longa e há coisas que precisamos de perceber ainda. Baku é muito diferente de Miami e Miami vai ser muito diferente das outras pistas. Estamos sempre a aprender, não pode ser sempre perfeito”.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool