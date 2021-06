GP Azerbaijão F1: Max Verstappen mais rápido no TL1, Mercedes discreta | AutoSport

Max Verstappen foi o homem mais rápido da primeira sessão de treino do GP do Azerbaijão. O piloto da Red Bull fez o melhor registo já perto do fim, destronando Charles Leclerc por pouco.

A ação em pista começou segundos depois da luz verde aparecer no final do pit lane. As equipas trataram de fazer uma volta de instalação para continuarem logo de seguida com os respetivos programas.

Ferrari e McLaren começaram a sessão no topo da tabela, com Charles Leclerc e Carlos Sainz na frente e Lando Norris por perto. Com 15 minutos de sessão, Lewis Hamilton passou para a frente da tabela de tempos seguido de Norris. Max Verstappen aproximou-se de Lewis Hamilton quando passamos os 20 minutos do início da sessão, apesar de estar a quase um segundo de Hamilton ( o britânico usou macios na sua volta lançada com Verstappen a usar médios). Sergio Pérez apenas começou a “sua” sessão de treino quando chegou a meia hora pois esteve a testar para a equipa com os habituais rakes que analisam fluxos de ar. Yuki Tsunoda falhou a entrada na curva 4 e teve de tentar uma inversão de marcha, depois de ter tocado nos muros.

Daniel Ricciardo finalmente mostrou-se e fez o melhor tempo quando faltavam 24 minutos para o fim da sessão, pouco depois de Leclerc ter despromovido Norris a quarto. Norris estava a fazer uma volta espetacular mas um pião impediu o britânico de concluir o trabalho.

Também Hamilton cometeu um pequeno erro, sem consequência, o que mostra bem a exigência desta pista. Entretanto, os homens da Ferrari voltaram ao topo da tabela de tempos com Leclerc novamente na frente.

Na sua primeira volta lançada, Verstappen conseguiu o melhor tempo, enquanto Pérez fez quarto, apesar de aproveitar o cone de ar do seu colega de equipa, faltavam 10 minutos para o fim da sessão.

Nos últimos minutos, Nikita Mazepin não evitou um pião na mesma curva em que Norris cometeu o erro, tendo de regressar às boxes em ritmo moderado, terminando a sua sessão prematuramente. O vento aumentou de intensidade nos minutos finais e começamos a ver mais erros do que o habitual.

Não vimos mais mudanças na tabela de tempos e Verstappen manteve-se como o mais rápido da sessão. Seguiram-se os dois Ferrari (boa sessão de treino), Pérez e Ricciardo a fechar o top 5 (bom para a moral do australiano, com Norris em oitavo). A Mercedes foi discreta na segunda metade da sessão e nunca esteve perto dos tempos da frente, o que para já levanta apenas mais dúvidas e não pode ser considerado um indicador forte para o resto do fim de semana.

A segunda sessão de treino está agendada para as 13h.