GP Azerbaijão F1, Max Verstappen: “hoje tivemos um andamento fantástico” | AutoSport

Max Verstappen venceu o GP do Azerbaijão, tendo arrancado do terceiro posto da grelha de partida. O campeão do mundo de Fórmula 1 em título teve de ultrapassar Charles Leclerc, durante a paragem para troca de pneus, e o seu companheiro de equipa na reta da meta, para chegar à liderança do pelotão e de lá não mais sair.

Num circuito onde no ano passado teve um acidente resultante do rebentamento de um pneu quando tinha a vitória nas mãos, Verstappen afirmou que a vitória de hoje não compensa o que perdeu em 2022. “Nunca podemos compensar o que perdemos no ano passado, mas penso que hoje tivemos um andamento fantástico, gerimos os pneus e conseguimos ultrapassar para o primeiro lugar. Claro que tivemos um pouco de sorte com o abandono [de Charles Leclerc], mas o nosso carro foi realmente rápido hoje e conseguíamos recuperar a diferença e tínhamos a corrida nas nossas mãos. No geral, estou satisfeito com o comportamento do carro”.

Verstappen fez ainda referência ao resultado obtido pela equipa após a desistência dos dois Ferrari, dizendo que: “Terminar 1-2 como equipa é também um bom dia para nós”.

O próximo desafio é o GP do Canadá e Verstappen não quer relacionar o bom andamento demonstrado em Baku com o que pode vir a acontecer em Montreal. “Todos os fins de semana são diferentes. Temos de ser precisos e de garantir todos os pormenores para uma boa gestão de corrida, depende de cada prova”, concluiu o piloto.