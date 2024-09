GP Azerbaijão F1: Max Verstappen e Red Bull lideram 1ª sessão de TL

Max Verstappen (Red Bull RB20 Honda RBPT) repetiu Monza e foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP do Azerbaijão, batendo Lewis Hamilton (Mercedes W15) por 0.313s, com Sergio Pérez (Red Bull RB20 Honda RBPT) em terceiro a 0.376s, o que deixa a ideia que a Red Bull pode estar melhor este fim de semana.

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) foi quarto na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) e Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes). Sétimo lugar para Fernando Alonso (Aston Martin AMR24-Mercedes), na frente de George Russell (Mercedes W15) com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) a bater na curva 15 e a ficar apenas com o nono tempo. Daniel Ricciardo (RB VCARB 01 Honda RBPT) fechou o top 10, na frente de Oliver Bearman (Ferrari SF-24[9) que bateu Nico Hülkenberg (Haas VF-24 -Ferrari), seu colega de equipa este fim de semana devido ao ‘castigo’ de Kevin Magnussen.

13º posto para Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes) que se queixou do carro logo no início da sessão. Valtteri Bottas (Kick Sauber C44 Ferrari) foi 14º na frente de Yuki Tsunoda (RB VCARB 01 Honda RBPT) e Franco Colapinto (Williams FW46 Mercedes) que bateu perto do final da sessão, ficando ainda assim na frente de Alexander Albon (Williams FW46Mercedes) seu colega de equipa.

A fechar a lista, Pierre Gasly (Alpine A524 Renault) em 18º na frente de Zhou Guanyu (Kick Sauber C44 Ferrari) com Esteban Ocon (Alpine A524 Renault) a rodar pouco, reportando de perda de potência no motor, rumando às boxes. A segunda sessão realiza-se às 14h00.

Sessão interrompida três vezes

Charles Leclerc levou à segunda interrupção da sessão com cerca de meia hora de pista, com o monegasco a receber as bandeiras vermelhas depois de embater nas barreiras, na curva 15. O piloto da Ferrari falhou a travagem, e foi em frente. Não bateu com muita força, mas deve dar algum trabalho aos mecânicos.

Antes a sessão já tinha sido interrompida, com cerca de 15 minutos de pista, devido a detritos na pista, tendo-se visto um comissário a ir buscar uma peça ao asfalto.

Quanto a Leclerc, entrou depressa demais: “Apanhei a sujidade na pista”, disse Leclerc. As repetições mostram que bloqueou os pneus traseiros e derrapou para as barreiras. Ainda conseguiu reduzir alguma velocidade e parece ter partido apenas a asa dianteira.

Mais tarde, o primeiro acidente de Franco Colapinto na F1. O piloto da Williams entrou depressa demais na curva 4, depois de perder a traseira do seu Williams, deslizando contra os muros de lado. “Peço imensa desculpa, pessoal”, disse.