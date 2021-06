GP Azerbaijão F1, Max Verstappen: “Demos um passo atrás” | AutoSport

Max Verstappen até pode ter sido o segundo mais rápido da segunda sessão de treinos livres do GP do Azerbaijão, mas tendo em conta as alterações que foram feitas no RB16 de uma sessão para a outra, o piloto concluiu que poderia ter estado mais rápido.

“Em termos de desempenho, tivemos até agora um grande começo para o fim de semana. O carro nos TL1 estava realmente decente e eu estava bastante confortável. Para os TL2 fizemos algumas alterações para ver o que seria melhor, mas penso que demos uma passo atrás, por isso vamos ver o que podemos fazer e ver em que direção queremos ir”.

“No entanto, para a equipa, ainda é um dia muito bom. Estava muito vento e, claro, nunca é fácil, mas torna a condução por aqui mais interessante”.