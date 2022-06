GP Azerbaijão F1, Mattia Binotto: “É uma preocupação” | AutoSport

Depois de um começo de época sem problemas, a Ferrari está agora com muitos problemas de fiabilidade e a corrida em Baku foi a prova que algo tem de ser melhorado nas unidades motrizes da Scuderia. Mattia Binotto admitiu que esta situação é uma preocupação:

“É certamente uma preocupação. Dissemo-lo antes de virmos para aqui em Baku. A fiabilidade é sempre um fator chave na batalha. Como equipa, empenhamo-nos muito para desenvolver o carro durante o Inverno, mas mostramos que ainda não temos a fiabilidade desejada. Há ainda algum trabalho a ser feito. Não ficámos eufóricos no início da época, não vamos ficar deprimidos neste momento. A equipa vai manter-se concentrada, trabalhar arduamente para sermos mais fortes para o futuro”, disse Binotto à Sky Sports. “Primeiro temos de compreender. Nem todas as questões são as mesmas. Ainda não sei, levaremos algum tempo a analisar e a compreender. Precisamos analisar essas questões, não creio que o problema de Zhou esteja relacionado com os nossos componentes. Uma das razões pelas quais fornecemos outras equipas é para obter feedback técnico. O que está a acontecer é útil”, concluiu Binotto.