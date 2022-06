GP Azerbaijão F1: Margens mínimas entre Ferrari e Red Bull | AutoSport

Sem surpresa a Ferrari e a Red Bull lideraram as duas sessões de treinos livres do GP do Azerbaijão. Analisando os dados sobre as simulações de qualificação e corrida efetuados durante os treinos, a Ferrari tem uma pequena vantagem sobre os adversários. Max Verstappen e Sergio Pérez têm uma melhor velocidade de ponta na reta, mas perdem para Charles Leclerc e Carlos Sainz nas curvas, resultando numa teórica diferença de 0.02s entre os Ferrari e os Red Bull em simulações de corrida e 0.09s em qualificação. A asa traseira nos F1-75 pode significar uma perda menor do que anteriormente para a Red Bull na longa reta de Baku. Com margens tão curtas, vai depender muito do que são capazes de fazer os pilotos logo à tarde, a partir das 15h00 e amanhã na corrida.

Entre os pilotos, Charles Leclerc parece estar mais rápido do que o seu companheiro de equipa, mas Carlos Sainz tem cerca de meio segundo para recuperar do melhor tempo alcançado no segundo treino. Na Red Bull, Pérez esteve mais rápido do que Verstappen por uma margem muito curta.