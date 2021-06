GP Azerbaijão F1: Lewis Hamilton lidera a meio do TL1 | AutoSport

Lewis Hamilton era o homem mais rápido à passagem da meia hora.

A ação em pista começou segundos depois da luz verde aparecer no final do pit lane. As equipas trataram de fazer uma volta de instalação para continuarem logo de seguida com os respetivos programas.

Ferrari e McLaren começaram a sessão no topo da tabela com Charles Leclerc e Carlos Sainz na frente com Lando Norris por perto. Com 15 minutos de sessão Lewis Hamilton passou para a frente da tabela de tempos seguido de Norris. Max Verstappen aproximou-se de Lewis Hamilton quando passaram 20 minutos do início da sessão apesar de estar a quase um segundo de Hamilton ( o britânico usou macios na sua volta lançada com Verstappen a usar médios). Sergio Pérez apenas a “sua” sessão de treino quando chegou a meia hora pois esteve a testar para a equipa com os habituais rakes que analisam fluxos de ar. Yuki Tsunoda falhou entrada na curva 4 e teve de tentar uma inversão de marcha, depois de ter tocado nos muros.