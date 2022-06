GP Azerbaijão F1: Lewis Hamilton em sofrimento no final da corrida | AutoSport

Lewis Hamilton queixou-se de fortes dores nas costas durante a corrida e no final mostrou muitas dificuldades em sair do carro. A forma como o Mercedes W13 oscilava e o impacto do fundo do carro no asfalto provocou fortes dores aos pilotos da Mercedes, com Hamilton a mostrar mais dificuldade. Esta questão tem de começar a ser vista com atenção pois se a segurança dos pilotos é fundamental, não parece que a segurança dos pilotos que tenham de enfrentar este tipo de esforço esteja assegurada. Certamente que a Mercedes pode subir a altura ao solo dos seus monolugares e há equipas que conseguiram minimizar o problema. Mas a FIA deveria impor algumas medidas para evitar que a integridade física dos pilotos esteja garantida.