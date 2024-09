GP Azerbaijão F1: Lewis Hamilton elogiou os ‘rookies’…

Lewis Hamilton teve uma corrida difícil, terminou em nono depois de partir do pitlane. Teve um bom dia na sexta-feira, mas o resto do fim de semana foi difícil. A equipa fez algumas alterações antes de sábado que não resultaram, e por isso sabiam que seria um desafio ter um boa corrida. Apesar da longa reta, é difícil seguir os carros da frente no segundo sector e tendo em conta o tempo que Hamilton passou atrás dos rookies, Franco Colapinto e Oliver Bearman, deu para perceber que são bons: estive a competir com o Franco Colapinto e Oliver Bearman, durante grande parte da tarde, eles fizeram um excelente trabalho. É ótimo ver jovens como eles a progredir e a ter bons resultados. Apesar de a minha corrida ter sido difícil, o ponto positivo é que o George fez uma boa corrida e conseguiu marcar alguns pontos para a equipa. Também temos muitos dados para trabalhar antes de Singapura. Temos algumas atualizações a chegar antes do final do ano, por isso espero que possamos dar um passo em frente em breve”.