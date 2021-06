GP Azerbaijão F1, Lewis Hamilton: ” É um resultado monumental para a equipa” | AutoSport

Um resultado monumental. Foi assim que Lewis Hamilton classificou o inesperado segundo lugar na qualificação para o GP de Baku. Depois de muitas dificuldades ao longo do fim de semana, a Mercedes conseguiu encontrar algum ritmo e juntar-se ao topo da tabela.

Hamilton admitiu que tem sido um fim de semana muito duro para a equipa, com dificuldade em encontrar resposta para o fraco ritmo evidenciado, mas que este resultado mostra a força da equipa:

“A volta até foi boa. Não estávamos à espera disso e este é um resultado monumental para nós, pois temos tido dificuldades como vocês não imaginam durante todo o fim de semana. Continuamos a ter discussões difíceis e a desafiarmo-nos, não aceitando o ´não´como resposta. Fizemos tantas mudanças nestes dois dias e tem sido tão difícil, com muito trabalho durante a noite. Mas o trabalho que foi feito entre as sessões foi espantoso. Estou muito orgulhoso da equipa, que se manteve positiva ao longo destes dias e estar perto do topo é um grande resultado.”

“Colocar os pneus a funcionar é muito difícil e encontrar a janela ótima para este carro tem sido o maior desafio que já tivemos em muito tempo… tentar perceber o que o carro quer. Não temos estado bem durante todo o fim de semana e tem sido um pequeno desastre, mas estar tão perto da frente e o Valtteri estar no top 10 é um grande resultado para a equipa.”

Para a corrida, Hamilton está um pouco mais otimista, pois o ritmo nos stints longos foi mais animador nos treinos:

“O ritmo de corrida foi muito melhor que o ritmo de qualificação. Estamos a milhas em ritmo de qualificação, mas estamos muito mais próximos em corrida. Não entendemos porquê mas espero que possamos estar nessa posição amanhã e lutar por um bom resultado.”