GP Azerbaijão F1, Lewis Hamilton: ” A corrida mais dolorosa e mais dura da minha vida” | AutoSport

Lewis Hamilton não irá ter boas recordações da sua última passagem por Baku. Apesar de ter conseguido um bom quarto lugar, o piloto britânico queixou-se de fortes dores nas costas e admitiu mesmo que foi a corrida mais em que sentiu mais dores:

“Estou feliz por ter acabado”, disse ele. “Esta foi a corrida mais dolorosa e a mais dura que já tive. O pior foi no início da corrida. Ficou um pouco melhor nas curvas perto do final, mas nas rectas ainda era igualmente mau. Houve muitos momentos em que eu não sabia se ia conseguir e se ia manter o carro na pista pois quase perdi o carro várias vezes. A batalha com o carro foi intensa. A coisa saltava tanto que houve muitas vezes em que quase fui contra a parede. Foi uma preocupação em termos de segurança. Acho que nunca tive de pensar nisso como piloto de corridas. Experiência muito estranha.”

“Estou a fazer crioterapia. Tenho de pensar em todas as pessoas que confiam em mim para conseguir esses pontos, e era nisso que eu estava concentrado. Mas isto está muito pior para mim – não me senti tão mal este ano como hoje. Todos os pilotos juntos neste tema”, disse Hamilton. “Em última análise, nenhum de nós quer ter de lidar com os ressaltos nos próximos quatro anos do regulamento, por isso tenho a certeza que as equipas estarão a trabalhar nisso”.