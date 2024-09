GP Azerbaijão F1, Lando Norris: “não estou à espera de muito partindo do 17º lugar”

Depois de duas poles seguidas nos dois últimos Grandes Prémios e três poles nos quatro últimos, Lando Norris terminou esta qualificação em 17º eliminado na Q1. Para quem pretende recuperar pontos a Max Verstappen na luta pelo título, não é bom partir 11 lugares atrás do homem da Red Bull.

No que foi um final frenético para a primeira fase de qualificação, um Norris sob pressão deixou escorregar o carro no sector final da sua última volta, antes do Alpine lento de Esteban Ocon à sua frente significar que ele teve de ‘tirar pé’ e por isso não conseguiu melhorar o seu registo. Questionado após a qualificação se foi um cenário típico de Baku, com as bandeiras amarelas a apanhá-lo na altura errada: “Sim. A volta foi facilmente boa o suficiente” começou por dizer Norris, que depois de ter reduzido a vantagem de Verstappen no campeonato para 62 pontos, graças a boas corridas nos últimos eventos, Norris duvida que tenha alguma hipótese de manter essa dinâmica positiva no dia da corrida no Azerbaijão:

“Seguir atrás é praticamente impossível aqui e ultrapassar é muito pior do que toda a gente pensa. Espero que haja muitas oportunidades, mas não estou à espera disso. Há muitos carros atrás de mim que têm muito pouca força descendente, o que vai ser praticamente impossível de ultrapassar. Sinceramente, não estou à espera de muito partindo do 17º lugar, mas vamos fazer um bom plano para esta noite e vamos dar o nosso melhor, claro. Não sei o que vai acontecer, por isso vamos esperar para ver.”

Enquanto Norris sofreu a desilusão de uma eliminação na Q1, o colega de equipa Oscar Piastri passou com segurança à Q3 e lutou pela pole position – acabando por ficar em segundo, atrás de Charles Leclerc, piloto da Ferrari.