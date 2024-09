GP Azerbaijão F1, Lando Norris: feliz pela equipa, frustrado com o resto…

Lando Norris não teve o fim de semana que gostaria, tudo começou mal logo na qualificação com a eliminação na Q1, mas na corrida acabou por minimizar as perdas, mas não mais uma perfeita oportunidade para ganhar muitos pontos a Verstappen.

Ainda assim, ganhou três e a este ritmo não chega para o desalojar do primeiro lugar do campeonato de pilotos. Ficou moderadamente satisfeito, o seu carro esteve quase imparável, como se provou com o triunfo do colega de equipa, mas permanece a confiança com o que pode fazer até ao fim do ano: “É um grande resultado para a equipa, com uma grande corrida de ambos os lados. Antes de mais, parabéns ao Óscar por mais uma vitória, ele merece. Acho que fiz uma ótima corrida.

Consegui a volta mais rápida e um bom número de pontos em relação ao ponto em que estávamos, por isso estou muito contente. Somos a equipa que ganhou mais pontos hoje, por isso acho que devemos estar muito satisfeitos com isso. Foi o máximo que podíamos ter feito hoje e assumimos a liderança do Campeonato de Construtores. Um trabalho bem feito por todos”, disse Lando Norris.