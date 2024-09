GP Azerbaijão F1: Lando Norris eliminado no Q1

Charles Leclerc foi o piloto mais rápido durante o Q1 da sessão de qualificação do Grande Prémio do Azerbaijão, enquanto Lando Norris, que ainda discute o título mundial com Max Verstappen, teve um pequeno erro na última tentativa de volta rápida, sendo eliminado no 17.º posto da tabela de tempos.

Foram também eliminados no Q1, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Esteban Ocon, que protagonizou uma bandeira amarela nos últimos instantes, após toque no muro de proteção.

Antes do início do primeiro segmento da sessão de qualificação, a Red Bull teve algum trabalho realizado no monolugar de Max Verstappen, havendo relatos que se tratou de uma mudança de configuração.

Enquanto George Russell e Fernando Alonso vieram para a pista com pneus médios, todos os restantes carros a discutir um lugar para a passagem ao Q2 tinham pneus macios montados.

Sergio Pérez colocou-se no topo da tabela de tempos, seguindo-se os dois pilotos da Ferrari, com Carlos Sainz à frente de Charles Leclerc, após a primeira volta rápida, com a marca 1:43.436s.

Com as condições de pista a melhorar de volta para volta, Franco Colapinto colocou o seu Williams FW46 no terceiro posto, ficando a 0.109s do registo do piloto mexicano da Red Bull.

Já com os 20 pilotos com pneus macios montados nos seus monolugares, Pérez melhorou o seu anterior registo, mas foi ultrapassado na tabela de tempos por Charles Leclerc, com a nova marca de referência a ser de 1:12.775s. Enquanto isso, Russell deu um salto na tabela com os pneus macios, ficando a 0.364s do piloto monegasco da Ferrari e no segundo posto.

Quando faltavam três minutos para o final do Q1, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu estavam nas posições a eliminar.

Nas últimas voltas rápidas do primeiro segmento da qualificação, Alexander Albon subiu na tabela de tempos para o terceiro posto, ficando a 0.124s de Leclerc, com Nico Hülkenberg a alcançar o terceiro lugar nos últimos segundos.

Após uma bandeira amarela mostrada nos últimos instantes, durante a sua volta rápida, Lando Norris teve um pequeno erro na curva de entrada para a reta da meta, perdendo muito tempo e chegando mesmo a abortar a tentativa, ficando-se pelo 17.º lugar do Q1 e sabe que irá largar do fundo da grelha na corrida de amanhã.