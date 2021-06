GP Azerbaijão F1, Lando Norris: “Competição está a dar grandes lutas” | AutoSport

No Mónaco Lando Norris e a McLaren estiveram sobre as luzes dos holofotes, com uma boa exibição do britânico. Baku, embora também seja um circuito citadino, é um traçado com algumas zonas de ultrapassagem e longas retas, sendo para Norris mais um desafio que quer conquistar.

“Foi uma grande sensação estar no pódio no Mónaco depois de um fim-de-semana bem sucedido da equipa. Procuramos manter este impulso positivo à medida que nos dirigimos para Baku. Estou ansioso por saltar para o carro e competir num outro circuito de rua para uma segunda corrida consecutiva. Baku é uma corrida única com uma mistura de longas retas e curvas lentas que fazem dela um desafio emocionante para dominar. É também imprevisível, uma vez que se tem sempre a sensação de que haverá oportunidades, pelo que teremos de estar preparados para as aproveitar ao máximo se elas vierem na nossa direção.

O que não falta à McLaren é competição, sendo o pelotão do meio da tabela um dos mais disputados dos últimos anos, com a Ferrari, Alpine, Aston Martin e Alpha Tauri prontas para lutar pelos pontos e até pelos pódios.

“A competição à nossa volta está a proporcionar algumas grandes batalhas dentro de pista. Temos de continuar nesta senda para tirar tudo o que pudermos do carro e ficar fora de problemas, pois há pouco espaço para erros quando se trata de circuitos de rua. A chave para nós é encontrar consistência durante todo o fim-de-semana para podermos sair com uma boa quantidade de pontos no Domingo”.