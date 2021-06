GP Azerbaijão F1: homem da pole não se repete desde 2016 | AutoSport

Desde 2016 que o homem da pole em Baku não se repete: Nico Rosberg em 2016, Lewis Hamilton em 2017, Sebastian Vettel em 2018 e Valtteri Bottas em 2019 são os quatro que anexaram o nome ao lugar cimeiro. Será que vamos ter nome diferente ou há uma surpresa, e um deles repete-se este ano? A qualificação de Baku tem apresentado algumas surpresas ao longo dos anos. Todos se recordam do segundo lugar de Sergio Perez com a Force India em 2016, sendo hoje o mexicano um dos pilotos que pode fazer a pole. A temperatura da pista para a sessão é de 50,7 Celsius, com temperaturas do ar de 26,9. Vamos ver o que nos reserva a qualificação. Neste momento os mecânicos da Williams estão a tentar ter o carro pronto para a sessão, mas para já ainda não há luz verde. Só para os outros 19 pilotos…