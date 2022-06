GP Azerbaijão F1, George Russell: “Questão de tempo até vermos um incidente grave” | AutoSport

As longas retas de Baku são propícias a vermos casos extremos de porpoising. Uma das equipas mais afetadas é a Mercedes e George Russell disse de forma clara que é uma questão de tempo até vermos um incidente grave por causa deste fenómeno:

“Penso que é apenas uma questão de tempo até vermos um incidente grave”, disse ele após a qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão. “Muitos de nós mal conseguimos manter o carro em linha recta com estes ressaltos, fazemos as duas últimas curvas a 300 quilómetros por hora, e podemos ver as marcas dos fundos dos carros a baterem no chão. É receita para o desastre. Por isso, sim, não sei realmente o que o futuro nos reserva. Mas penso que não podemos aguentar isto durante três anos ou pelo tempo que estes regulamentos sejam aplicados”, explicou ele. “Se vale de alguma coisa, não somos tão a favor de mudanças, porque a cada corrida que fazemos, estamos a aprender cada vez mais sobre o carro. Quaisquer alterações vão limitar essa aprendizagem. Penso que as três primeiras equipas estão também na mesma posição, Ferrari e Red Bull. A Ferrari provavelmente mais do que a Red Bull, uma vez que se pode ver claramente que estão realmente a ter dificuldades. Mal consigo ver a zona de travagem devido aos ressaltos no carro. Não é uma posição muito confortável, por isso precisamos de repensar um pouco. É definitivamente perigoso.”