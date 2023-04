GP Azerbaijão F1: George Russell não passou à Q3 | AutoSport

A grande surpresa da Q2 foi a eliminação de George Russell, ficando a apenas 0.004s do tempo do seu companheiro de equipa Lewis Hamilton que passou à fase final da qualificação com o décimo tempo. Esteban Ocon, Alexander Albon – que se queixou de um impedimento de Carlos Sainz – Valtteri Bottas e Logan Sargeant juntaram-se a Russell como os pilotos eliminados na Q2.

Sergio Pérez voltou a mostrar que devemos contar com si para a discussão da pole position. O piloto mexicano estabeleceu o registo de 1:41.131s no final da primeira tentativa de volta rápida, deixando Max Verstappen a 0.062s, mesmo sem ter conseguido bater o registo mais rápido de Fernando Alonso no terceiro setor.

No final da sua volta rápida, Charles Leclerc ficou a 0.085s do registo de Pérez, com Alonso a 0.239s. Na volta rápida seguinte, o piloto monegasco da Ferrari conseguiu bater o tempo do adversário da Red Bull, passando para a liderança da tabela de tempos, com o registo 1:41.037s.

A dois minutos para o final da Q2, estavam em lugar de eliminação Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas e Logan Sargeant.

No final da Q2, Charles Leclerc e Max Verstappen bateram o tempo de Pérez, com o neerlandês da Red Bull a fazer 1:40.822s, enquanto George Russell com alguma surpresa foi eliminado.