GP Azerbaijão F1: George Russell escapa a penalização

George Russell recebeu uma repreensão por um incidente em situação de bandeira amarela na sessão de qualificação do GP do Azerbaijão.

George Russell foi repreendido por não ter abrandado o suficiente sob bandeiras amarelas durante a qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão. O piloto da Mercedes foi convocados pelos Comissários Desportivos da FIA após um incidente que envolveu a saída de Carlos Sainz na curva 2, o que provocou uma bandeira amarela.

Segundo o relatório do Colégio de Comissários Desportivos, o piloto da Mercedes estava “totalmente empenhado” na travagem e já a virar para a curva quando a bandeira amarela foi mostrada. Os Comissários Desportivos decidiram que não teria sido razoável que Russell tivesse visto a bandeira ou alterado a sua travagem nesse momento.

Ao contrário de um incidente semelhante envolvendo Charles Leclerc, Russell não recebeu o benefício do DRS na zona de bandeira amarela, atrasando ainda mais a sua volta. Apesar de ter acelerado normalmente após contornar a curva, acabou por detetar uma luz verde, mas os Comissários Desportivos notaram que esta estava mais adiante na pista e era mais difícil de ver do que no caso de Leclerc.

Dadas as circunstâncias do incidente, os Comissários Desportivos optaram por uma repreensão em vez de uma sanção mais grave, citando outros fatores atenuantes no caso de Russell.

Recomendaram também que a situação fosse discutida na próxima reunião de pilotos para evitar confusões futuras.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA