GP Azerbaijão F1: George Russell em dúvida para qualificação | AutoSport

George Russell foi obrigado a parar perto do final do treino livre 3 do GP do Azerbaijão, por perda de potência da unidade motriz. Junto ao carro podemos ver fluídos no chão.

Existem algumas informações de Baku que indicam que a equipa tem de substituir a unidade motriz pela antiga, já que se tratou de um problema na bomba de água. Ainda é cedo para saber se o piloto poderá participar na sessão de qualificação que começa dentro de instantes.