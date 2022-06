GP Azerbaijão F1, George Russell: “é precisar primeiro terminar para ficar com as sobras” | AutoSport

George Russell conquistou um bom terceiro lugar na corrida do GP do Azerbaijão, beneficiando do abandono dos dois Ferrari durante a primeira metade da prova. O piloto britânico nunca teve ritmo para sequer pressionar Sergio Pérez, mas também esteve isolado na liderança do “segundo pelotão”. Nem Pierre Gasly nem depois Lewis Hamilton colocaram em causa a conquista do terceiro pódio da época de Russell.

“Como tínhamos dito antes, é precisar primeiro terminar para ficar com as sobras”, começou por dizer o piloto da Mercedes após as 51 voltas ao traçado de Baku. “Obrigado a todos em Brackley e Brixworth por terem feito um bom trabalho para o carro chegar ao fim da corrida. Não é fácil este ano, o carro passa por muito com a oscilação e estou satisfeito por ter terminado em terceiro”, concluiu Russell.